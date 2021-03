Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor, Catalin Drula, a anunțat marți ca studiul de fezabilitate pentru tronsonul Ploiești-Buzau din Autostrada A7 a fost finalizat, iar licitația pentru execuția acestui sector va avea loc in luna mai. „Sunt gata studiul geotehnic și cel de fezabilitate pentru tronsonul Ploiești-Buzau…

- ”Destul! Pe A3, sector Chetani-Campia Turzii, progresul in ultimele 5 luni a fost 1%. CNAIR a reziliat astazi contractul cu constructorul. Cu lucrari incepute in anul 2016, dar ajunse in 2021 abia la stadiul de sub 40%, nu putem face performanta in dezvoltarea infrastructurii si a Romaniei, in general”,…

- Fostul ministrul al Transporturilor, social-democratul Razvan Cuc, a declarat, vineri, ca vicepremierul Dan Barna si actualul ministru al Transporturilor, Catalin Drula, vor inaugura pista numarul 2 a Aeroportului "Henri Coanda", un proiect semnat in mandatul sau, in anul 2019. "In aceasta dimineata,…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, nu s-a intalnit inca de la preluarea mandatului, adica de 50 de zile, cu reprezentantii "Unitatea" - Sindicatul Liber din Metrou (USLM), iar daca blocajul dialogului social va continua, acesta va avea ca efect blocajul activitatii la metrou,…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, acuza Metrorex de iresponsabilitate și lipsa de solidaritate. El critica faptul ca salariile angajaților de la metrou au crescut in 2020 cu 18%, in condițiile in care angajații din privat au strans cureaua, din cauza pandemiei. Catalin Drula precizeaza…

- Catalin Drula, ministrul Transporturilor, anunta ca a trimis Corpul de Control la Metrorex, pentru a a investiga renegocierea contractului colectiv de munca din septembrie 2020, care a dus la o crestere a salariilor cu 18%, iar compania a cerut o subventie de la bugetul de stat de peste un miliard de…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anunțat, marți, pe Facebook, ca a fost semnat contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate al Centurii Timișoara Vest. Va fi singura porțiune cu doua benzi pe sens.

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, anunta, vineri, ca s-a lansat licitatia pentru largirea la 4 benzi a Centurii Bucuresti, sectorul de sud-vest, intre autostrada A1 si DN5, proiectare si executie. ”O veste buna: astazi s-a lansat licitatia pentru largirea la 4 benzi a centurii Bucuresti,…