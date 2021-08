Stiri pe aceeasi tema

- Stadiul lucrarilor pe lotul 1 al Autostrazii Pitesti-Sibiu este de 46%, iar acestea vor fi incheiate in avans, in 2022, saptamana aceasta urmand sa inceapa asfaltarea pe tronson, a anuntat, marti, ministrul Transporturilor, Catalin Drula. "Saptamana aceasta incepe asfaltarea pe tronson. Stadiul lucrarilor…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, publica, marti, imagini cu viaductul de la Talmacel, parte a primului lot din Autostrada Pitesti-Sibiu, unul dintre cele mai impresionante proiecte in constructie din tara. MInistrul precizeaza ca stadiul lucrarilor pe lotul 1 este 46%. ”Viaductul…

- Stadiul fizic al lucrarilor la podul suspendat peste Dunare de la Braila, care includ podul și drumurile de legatura, se apropie de 50%, a anunțat ministrul Transporturilor, Catalin Drula, care prezinta noi imagini cu lucrarile la blocurile de ancoraj, turnuri și drumurile de legatura. Calalin Drula…

- ”Podul de la Braila: lucrarile avanseaza bine. Imagini proaspete de pe unul dintre cele mai spectaculoase santiere din tara: podul suspendat peste Dunare de la Braila”, a scris, luni, pe Facebook, Catalin Drula, alaturi de o serie de imagini de pe santier. Conform ministrului Transporturilor, muncitorii…

- Viteza pe calea ferata va creste de la 30 km/h la 120 km/h intre Buzau si Faurei, pe o distanta de 40 de kilometri, peste cinci luni, a scris miercuri, pe Facebook, ministrul Transporturilor, Catalin Drula. "Astazi am participat la semnarea contractului pentru aceasta lucrare care va fi…

- Lucrarile de asfaltare a DN68A au fost incheiate, iar in cursul saptamanii viitoare vor fi realizate ultimele marcaje si acostamente, a scris, duminica, pe Facebook, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula. "Am fost astazi intr-o vizita pe DN68A Margina Holdea, acolo unde, in ultimele…

- Proiectul pentru varianta de ocolire a orașului Timișoara a fost deblocat, anunța ministrul Transporturilor, Catalin Drula, pe Facebook. Acesta arata ca se lucreaza deja la proiectul care are in vedere Centura Timișoara Sud. „PROIECT DEBLOCAT INTEGRAL: CENTURA TIMIȘOARA SUD O veste buna pentru județul…