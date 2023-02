Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Maria Gabriela Horga (PNL), vicepresedinte al comisiei de buget-finante din Camera Deputatilor afirma marti ca supraimpozitarea contractelor part-time trebuie eliminata, ea precizand ca cetatenii care muncesc trebuie incurajati, nu suprataxati. Ea arata ca introducerea suprataxarii acestor…

- "Desemnarea premierului apartine in mod exclusiv presedintelui, potrivit Constitutiei. Acest lucru l-am spus intotdeauna. Insa, de aceasta decizie depinde daca stabilitatea asigurata de PSD actului de guvernare va continua si ne vom atinge obiectivele sociale si economice sau Romania va fi aruncata…

- Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, susține ca pana in 2024 nu vor fi creșteri de taxe și impozite și de abia atunci se poate discuta de anumite ajustari, in sensul eliminarii unor facilitiați pentru anumite sectoare. “Eu v-am spus destul de clar si am fost destul de clar ca in 2023 si in 2024 o ajustare…

- “Guvernul a implementat si acest pilon 3, contributia de solidaritate, preluand tot ceea ce scrie in regulament, inclusiv elementele care vad ca trezesc o serie de elemente de interpretare, respectiv acea referire la cel putin 75% din cifra de afaceri pe anumite sectoare. Scopul este urmatorul: cei…

- “Guvernul a implementat si acest pilon 3, contributia de solidaritate, preluand tot ceea ce scrie in regulament, inclusiv elementele care vad ca trezesc o serie de elemente de interpretare, respectiv acea referire la cel putin 75% din cifra de afaceri pe anumite sectoare. Scopul este urmatorul: cei…

- “Guvernul a implementat si acest pilon 3, contributia de solidaritate, preluand tot ceea ce scrie in regulament, inclusiv elementele care vad ca trezesc o serie de elemente de interpretare, respectiv acea referire la cel putin 75% din cifra de afaceri pe anumite sectoare. Scopul este urmatorul: cei…

- Doar 4 luni au mai ramas pana cand, la Palatul Victoria va ajunge alt premier. Potrivit ințelegerii din coaliția de guvernare, in luna mai, premierul Nicolae Ciuca iși va da demisia, moment in care pica tot cabinetul și se revine in Parlament cu un nou program de guvernare și un nou premier, de data…

- Marcel Ciolacu a declarat ca, in cazul in care nu va putea fi scos sau inlocuit acel plafon pentru pensii de 9,4- din PIB prevazut in PNRR, atunci majorarea pensiilor care va avea loc 1 ianuarie 2023 va fi si ultima. Liderul PSD a adaugat ca Nicolas Schmit, comisarul european responsabil pentru locuri…