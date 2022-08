Cătălin Drulă prezintă patru paşi care ar arăta cât de incompetenţi ar fi la infrastructură sunt Boc şi Grindeanu „4 pasi simpli ca sa intelegi cat de incompetenti la infrastructura sunt Boc si Grindeanu Pasul 1. Boc tocmai a suspendat licitatia pentru metroul de la Cluj (proiect PNRR) pentru ca Grindeanu sa actualizeze indicatorii tehnico-economici ai proiectului. Indicatori pe care tot Grindeanu ii aprobase acum 8 luni in guvern si cu care Boc se lauda atunci. Pasul 2. Grindeanu a blocat celalalt mare proiect de metrou din PNRR, metroul M4 Sud (Gara de Nord-Gara Progresu) din Bucuresti. N-a reusit (nici nu s-a straduit) sa obtina avizele, acordul de mediu, sa aprobe studiul de fezabilitate si sa lanseze… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

