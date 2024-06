Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Drula si-a anuntat demisia de la sefia USR, pe care o detine de aproape doi ani. dupa rezultatele la alegerile locale 2024. Presedintele USR, Catalin Drula, a declarat luni ca va convoca alegeri pentru conducerea partidului. El a precizat, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la sediul…

- Presedintele ANPC, Horia Constantinescu, a anunțat luni, 15 aprilie, ca a demisionat din functie pentru a candida la Primaria Constanta din partea PSD. El a condus ANPC in ultimii doi ani.„Astazi am incheiat un episod important pentru intreaga mea cariera la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.…

- Presedintele rus a avertizat joi ca Rusia va fi nevoita sa creasca productivitatea muncii sau sa importe forta de munca, din cauza crizei demografice legate de imbatranirea populatiei, conform EFE. „Nu avem multe optiuni: avem nevoie sa aducem forta de munca din strainatate sau sa crestem productivitatea…

- Președintele USR, Catalin Drula, a afirmat duminica ca dreptul de a candida al Alianței Dreapta Unita nu poate fi suprimat, considerand acest drept “pilonul fundamental al democrației”. Liderul USR a luat parte, impreuna cu președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban, președintele PMP, Eugen Tomac, și…

- Biroul Electoral Central a respins protocolul de constituire a Aliantei Dreapta Unita formata din USR, PMP si Forta Dreptei, a anuntat Catalin Drula. Presedintele USR a anuntat ca decizia BEC va fi atacata la Inalta Curte de Casatie si Justitie. „Respingerea protocolului Aliantei Dreapta Unita, la solicitarea…

- Presedintele USR, Catalin Drula, sustine ca are semnale potrivit carora "Puterea actuala doreste "blocarea Dreptei Unite de a candida si de a se asocia in alegeri libere". "Este un moment critic pentru democratia romaneasca. Am ajuns si in punctul in care o putere abuziva se pregateste sa blocheze…