- Presedintele USR Catalin Drula a cerut sambata, guvernelor din Romania si Bulgaria, intr-o conferinta de presa sustinuta in punctul de trecere a frontierei dintre Romania si Bulgaria, sa elimine taxa de pod de la Giurgiu-Ruse. „Aceasta taxa de pod reprezinta un obstacol in calea liberei circulatii de…

- Premierul maghiar Viktor Orban a spus ca al Treilea Razboi Mondial a fost evitat la summitul NATO, deoarece Alianța Nord-Atlantica nu include Ucraina.„Razboiul se va prelungi pentru ca marea majoritate a liderilor europeni nu doresc pacea”, a spus premierul maghiar intr-un interviu la Radio Kossuth!,…

- Transportatorii romani sunt discriminați la Ruse, unde așteapta 24-36 ore in parcarea ilegala fața de alți transportatori (bulgari sau ucraineni) care sunt lasați sa treaca, susțin reprezentanții Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR). Aceștia solicita demersuri urgente impotriva…