- Liderul USR, Catalin Drula, il acuza pe Dacian Ciolos, dupa demisia din partid, ca incalca niste promisiuni facute in urma cu trei ani, cand a avut loc fuziunea USR si PLUS, in care spunea ca ambele formatiuni merg impreuna pentru a fi invingatoare in alegeri.

- Purtatorul de cuvant al USR, Ionut Mosteanu, susține ca Dacian Cioloș face un „mare serviciu” celor de la PSD și PNL prin plecarea din USR-PLUS. Va reamintim ca europarlamentarii Ramona Strugariu, Dragoș Pislaru, Alin Mituța, Dragoș Tudorache și Dacian Cioloș au renunțat azi la calitatea de membri…

- Presedintele USR, Catalin Drula, se declara nemultumit de pachetul social anuntat de Guvern pentru sprijinirea populatiei, spunand ca acesta este „si prea putin, si prea tarziu, si prost croit si mai e si mincinos pe alocuri". „Deci este un pachet prin care Ciolacu - care cumva vad ca ia si fata Guvernului,…

- Deputatii USR au depus marti, 5 aprilie, motiunea simpla impotriva ministrului Mediului, intitutala „AMAR DE MEDIU. Ministrul Tanczos Barna trebuie sa plece cat inca mai avem paduri de aparat”. Ministrul UDMR este acuzat ca „este principalul vinovat pentru taierile ilegale de paduri”. „Moțiunea simpla…

- Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, a criticat, luni, faptul ca discursul susținut de Volodimir Zelenski din Parlamentul Romaniei nu s-a auzit la inceput, dupa care a criticat traducatorul din partea Romaniei. „In prima parte a discursului lui Zelenski nu am auzit nimic. Apoi l-am auzit doar pe…

- „Lumea intreaga e in alerta din cauza razboiului. Tarile europene propun pachete masive de sprijinire a populatiei pentru a face fata cresterii preturilor la carburanti. La noi, inflatia, cresterile preturilor la alimente si carburanti nu sunt o prioritate pentru Ciuca, Citu si Ciolacu. Baronii din…

- Marcel Ciolacu a transmis, miercuri, ca proiectul PSD privind finalizarea hidrocentralelor abandonate a fost adoptat de Parlament. Liderul PSD susține ca este ”absolut necesar sa creștem rapid capacitatea energetica a Romaniei, mai ales a producției de energie ieftina și curata”. Ciolacu susține ca…

- „Va dau un exemplu: o nava sub pavilion rusesc de peste 5.000 de tone a venit chiar ieri din Rusia, a intrat in Portul Constanta. Mai asteapta o nava, tot sub pavilion rusesc. Navele rusesti continua sa soseasca in Portul Constanta si statul roman nu face nimic. Trebuie blocate aceste nave si acest…