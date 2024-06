Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR Catalin Drula a anuntat luni ca va renunta la functia de presedinte al partidului, pe care o detine de aproape doi ani. El a spus ca rezultatul alegerilor a fost sub asteptari si ca si-l asuma. Se vor convoca in USR alegeri pentru un nou presedinte. ”Rezultatul alegerilor este sub asteptarile…

- Liderul USR Catalin Drula a anuntat luni ca va renunta la functia de presedinte al partidului, pe care o detine de aproape doi ani. El a spus ca rezultatul alegerilor a fost sub asteptari si ca si-l asuma. Se vor convoca in USR alegeri pentru un nou presedinte. ”Rezultatul alegerilor este sub asteptarile…

- Presedintele USR, Catalin Drula, a declarat in urma cu putin timp ca va convoca alegeri pentru conducerea partidului.In carti pentru sefia partidului sunt Dominic Fritz, primarul Timsoarei si Elena Lasconi, primar la Campulung si Daniel Lucian Viziteu, primarul municipiului Bacau."Le multumesc colegilor.…

- Intre doua audieri in procesul sau penal la New York, fostul presedinte american Donald Trump si candidat republican face campanie in fata celor mai ferventi sustinatori ai dreptului de a detine arme de foc, consacrat de cel de-al doilea amendament al Constitutiei americane.Aflat la Dallas, in Texas,…

- Conducerea liberala a județului pune mai mare preț pe imaginea din perioada electorala decat pe adevar, respectiv sa informeze corect baimarenii. S-au pozat alaturi de un utilaj și au anunțat cu surle și trambițe inceperea execuției lucrarilor la acest proiect de importanța majora. Lucrari care, chiar…

- Filiala Județeana a PUSL Bistrița-Nasaud și-a ales, sambata, structura de conducere. Ioan Simionca, cel care a coordonat și pana acum activitatea filialei, a fost ales președinte cu unanimitate de voturi.

- Coabitare cu Nicolae Robu, dintr-o postura de viceprimar? Este un scenariu pe care actualul primar, Dominic Fritz, nu il discuta, subiectul fiind trecut la capitolul ”intrebari ipotetice”, la ordinea zilei fiind ținerea Timișoarei pe drumul european, așa cum definește reprezentantul USR succesul la…

- Votul electronic, dezinformarea și blocarea accesului la informație au fost principalele instrumente digitale folosite de Kremlin pentru a-i asigura lui Putin rezultate dorite la alegeri, arata o analiza publicata de cercetatori de la prestigioasa Universitate Oxford.