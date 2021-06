Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a anunțat reforma instituționala in minister și va taia zeci de posturi vacante, iar pe cele ramase vrea sa le transforme in posturi debutante pentru a incuraja angajarea tinerilor in instituție. ”Pe langa incurajarea tinerilor la angajare in minister și economia…

- Doi consilieri locali, Radu Țoanca de la PSD, respectiv Roxana Iliescu, de la Pro Romania, au solicitat, oficial, declanșarea procedurii de desfașurare a Adunarii Generale a Acționarilor (AGA) de la societatea Colterm. Cei doi s-au sesizat dupa ce actualul Consiliu de Administrație, numit provizoriu…

- Pe masa directorului general al Companiei Naționale de Administrarea a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) se afla o sesizare exploziva privind un furt incredibil in care este implicat un director al companiei. „Domnul director Marius Dobre a furat material frezat de asfalt, nisip și pietriș pentru a amenaja…

- „Daca e sa ne luam dupa liderul sindical Radoi, ar trebui sa facem cartela de metrou oricat de scumpa, ca sa acoperim cheltuielile lui și ale rețelei pe care o conduce. In niciun caz nu putem lua in serios o astfel de afirmație”, i-a raspuns Catalin Drula lui Ion Radoi.Ministrul Transporturilor susține…

- „La CFR Calatori nu pot sa spun cati oameni vor pleca acasa, pentru ca foarte recent am numit un nou manager din privat, de la un operator feroviar. Un om tanar, ma rog, a lucrat si in domeniul public, a lucrat in CFR 15 ani. El are ca sarcina, impreuna cu Consiliul de Administratie, ca pana la sfarsitul…

- O poveste fara sfarșit pare a fi cea privitoare la stabilirea unui Consiliu de Administrație pentru societatea comerciala Eltrans. Daca in ultima jumatate de an lipsa administratorilor nu a complicat foarte mult activitatea companiei de transport, situația devine critica pentru ca este necesara aprobarea…

- Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, ii mulțumește public lui Klaus Iohannis pentru cuvintele avute la adresa instituției pe care o conduce. „Acest regulament a fost adoptat in primavara, sa nu uitam asta. Acest exemplu cu irigațiile nu inseamna ca cineva a greșit.…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a schimbat ilegal administratorii Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, transmite newsweek.ro. Miza acestor demersuri pe repede inainte o reprezinta privatizarea Portului Constanța, la fel cum s-a intamplat in cazul marilor privatizari…