Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al USR, Catalin Drula, a facut, marți dimineața, un apel la unitate. „In perioada urmatoare, prioritatea mea este unitatea partidului”, spune el. „Uniunea Salvați Romania a facut istorie in acești ani, fiind primul partid cetațenesc care a ajuns la guvernare și vom continua și…

- Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, a afirmat, marti, ca membrii formatiunii au datoria de a continua proiectul politic. El le-a multumit lui Dacian Ciolos si Dan Barna pentru ca au asigurat fuzionarea USR si PLUS. Prioritatea mea este unitatea partidului, a spus Catalin Drula. In cadrul conferintei,…

- Președintele interimar al USR, Catalin Drula, a facut marți dimineața un apel la unitate. El a declarat ca USR va face opoziție „pe bune” și ca dupa ce situația epidemiologica o va permite, membrii partidului vor ieși in strada sa vorbeasca cu oamenii.

- Președintele interimar al USR, Catalin Drula, a facut, marți dimineața, un apel la unitate. „In perioada urmatoare, prioritatea mea este unitatea partidului”, spune el. „Uniunea Salvați Romania a facut istorie in acești ani, fiind primul partid cetațenesc care a ajuns la guvernare și vom continua și…

- Catalin Drula, președinbtele interimar al USR, dupa demisia lui Dacian Cioloș, a anunțat, marți, ca USR va face opoziție pe bune și va monitoriza activitatea actualului Guvern. "Am mare incredere in continuare. Unitatea partidului este prioritatea mea. Sunt convins ca vom ieși mai puternici.USR…

- Președintele interimar al USR, Catalin Drula, a declarat marți, 8 februarie, in prima conferința de presa dupa ce a preluat mandatul, ca are increde in viitorul USR și a transmis un mesaj coaliției de guvernare formata din PSD-PNL: „Coaliția contra firii are zilele numarate”.„Dupa cum știți, am preluat…

- Presedintele PNL Florin Citu a raspuns, miercuri, acuzatiilor PSD la adresa guvernarilor liberale pe tema crizei din energie. ”E ciudat sa fii intr-o coalitie si cineva sa te acuze de asa ceva. Daca ei cred ca noi suntem partizanii, pot sa stea in Opozitie din nou”, a spus presedintele PNL.”Guvernarea…

- Președintele liberalilor, primul ministru demis Florin Cițu, susține ca negocierile cu social – democrații nu sunt in impas, dar nu sunt acceptabile propuneri combatute deja in anii din urma. „Nu e un blocaj, sunt inca aceste divergențe legate de modul cum vedem economia. Este bizar sa vorbim astazi…