- Paul Surugiu este unul dintre puținii artiști care n-au stare, fiind intr-o continua evoluție, cu o multitudine de planuri și proiecte! El face și televiziune, canta, compune, scoate piese noi, joaca, picteaza, face radio și desigur, scrie. Și totuși mai are și timp liber și face și acte de caritate…

- Vineri, 04 Februarie 2022, la ora 06:54:46 (ora locala a Romaniei), s-a produs in MUNTENIA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 15km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 58km V de Braila, 66km V de Galati, 102km E de Ploiesti, 129km NE de Bucuresti, 134km…

- Autostrada Sibiu – Pitești (Transcarpați), cu loturile 2 și 3, a obținut punctaj maxim la prioritizarea proiectelor din Planul Investițional 2020 – 2030 publicat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. In topul autostrazilor cu prioritate la construit in aceasta decada urmeaza Autostrada Zapezii,…

- Din 156 de probe secvențiate nu a fost detectata varianta Omicron, nu s-a descoperit o tulpina romaneasca a coronavirsului, in schimb a fost depistata varianta A.Y.4.2, Delta Plus, ceea ce inseamna ca este in circulație in țara noastra. Sunt principalele concluzii ale unui studiu efectuat de MedLife.…

- Primul studiu pe baza de secvențiere pentru varianta Omicron, realizat de Medlife, pe 156 de probe recoltate aleatoriu de la persoane infectate cu coronavirus nu a depistat prezența noii tulpini in Romania. Majoritatea cazurilor analizate indicau infectarea cu varianta Delta, relateaza Hotnews . Specialiștii…

- Alba Iulia, 29.11.2021 – Bolt, cea mai mare platforma europeana de mobilitate, lanseaza serviciul de ride-hailing in orașul istoric Alba Iulia, sarbatorind astfel atat Ziua Naționala a Romaniei, cat și orașul cu numarul 20 pe harta țarii. Serviciile de ride-hailing sunt primele pe care compania le face…