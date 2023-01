Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR Catalin Drula a declarat ca este o posibilitate colaborarea la nivel politic, in perspectiva anului electoral 2024 cu Ludovic Orban, precum si cu alte partide democratice si „ cu toti cei care vor sa puna umarul la daramarea PNL-PSD”. In schimb, acesta exclude o colaborare cu un partid…

- Liderul USR Catalin Drula a solicitat demisia lui Lucian Bode din functia de ministru al Afacerilor Interne, dupa ce liberalul a cerut in instanta anularea hotararii prin care Universitatea Babes Bolyai a decis sa-i reanalizeze lucrarea de doctorat, vizata de acuzatii de plagiat. Fii la curent…

- Președintele USR, Catalin Drula, susține ca Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) al Romaniei este „facut de USR”. Liderul USR iși exprima aceasta idee intr-un mesaj postat pe Facebook. Mesajul este menit sa reprezinte un bilanț al anului 2022. „In 2022 ne-am confruntat cu multe griji: de…

- Liderul USR Catalin Drula a declarat, miercuri, in emisiunea Talk News de la Prima News TV, ca luni vor depune in Parlament un proiect de lege prin care tortionarii comunisti sa nu mai beneficieze de pensie speciala, el precizand ca de opt ori este mai mare pensia speciala decat pensia contributiva,…

- Catalin Drula a anuntat ca a votat impotriva proiectului legii bugetului de stat pe anul 2023. Liderul USR a catalogat acest buget drept unul „mincinos”, „inflationist” si a adaugat ca Romania va avea un deficit mai mare si se va imprumuta „pentru speciali si pentru privilegiati, pentru imbuibati”.…

- Ministrul Lucian Bode a declarat, intrebat daca va demisiona din functie, in contextul in care opozitia a anuntat depunerea unei motiuni simple impotriva sa in Parlament, ca nu este prima motiune si ca abia asteapta sa prezinte activitatea Ministerului Afacerilor Interne. „Nu este prima motiune. Din…

- Presedintele USR, Catalin Drula, a declarat, marti, ca, in opinia sa, la rotativa din luna mai de anul viitor, PSD si Marcel Ciolacu nu vor prelua sefia Executivului, pentru a nu deconta "proasta guvernare". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…