Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Drula, președintele interimar al USR, a vorbit, joi seara, intr-o emisiune la B1TV despre scandalul din partid care a culminat cu demisia lui Dacian Cioloș. Acesta a spus ca prin programul propus de Cioloș „se propunea ca decizia sa fie in afara partidului”. „Nu era o discuție despre politic…

- Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, afirma ca în cursul acestui an USR va organiza un congres pentru alegerea presedintelui partidului. Întrebat daca va candida pentru aceasta functie, Drula spune ca nu a decis în aceasta privinta, potrivit News.ro."Noi provenim…

- Dacian Ciolos a anuntat, in sedinta de ieri a Biroului National al USR, ca va demisiona din functia de presedinte. Conform statutului USR, in cazul demisiei presedintelui functia este preluata de vicepresedintele care a obtinut cel mai mare numar de voturi la ultimul congres. Acesta este Catalin Drula,…

- „Avem multa treaba de facut in beneficiul alegatorilor noștri și al cetațenilor acestei țari. Și dispunem de resursele sa ne facem aceasta datorie”, le-a transmis Catalin Drula, luni seara, colegilor sai pe grupurile interne ale partidului, dupa ce a preluat șefia interimara a partidului, potrivit surselor…

- Biroul Național al USR a respins, cu scorul 14-11, proiectul de reforme și schimbari propus de Dacian Cioloș, potrivit unor surse din interiorul partidului. Cioloș anunțase joia trecuta ca va demisiona daca Biroul Național ii respinge propunerile. Biroul Național este format din 25 de membri, din care…

- Presedintele USR Dacian Ciolos i-a cerut, vineri, intr-o postare pe Facebook, lui Dan Barna, "sa faca un real pas in spate si sa isi ofere timpul necesar pentru a se reconstrui politic, daca are onoare", aratand ca ii intelege "neputinta in a accepta pierderea functiei de presedinte al USR". Ciolos…

- Unii dintre liderii USR acuza un santaj dupa ce președintele partidului, Dacian Cioloș, a spus in ședința interna de joi, 3 februarie, ca daca nu i se va vota programul propus va demisiona , si reamintesc ca partidul a mai trecut printr-un asemenea episod cu Nicusor Dan, care a demisionat din USR. „Dacian…