Cătălin Drulă: Ne propunem ca după alegerile din 2024 să dăm premierul României USR va livra opozitie pe bune, spre frica PNL si PSD – a declarat Catalin Drula, sambata, dupa ce a fost validat ca presedinte al partidului in cadrul unui congres online al formatiunii. „Am incheiat Congresul USR care a validat alegerile de presedinte, ce tocmai s-au incheiat. Cu acest ultim pas procedural de astazi, sunt oficial presedintele USR cu mandat deplin. Este un mandat pe care l-am cerut colegilor mei pentru unitate, pentru stabilitate si pentru coerenta, pentru eficienta si asta voi livra. Spre frica PNL si PSD, USR va livra opozitie pe bune. De ce facem asta, pentru ca PSD si PNL… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Congresul USR s-a reunit, sambata, 16 iulie, intr-o sedinta online, pentru a valida rezultatul votului pentru presedintia partidului. Catalin Drula, castigatorul detasat al alegerilor interne, s-a intalnit cu primarul Timisoarei, Dominic Fritz.

- Presedintele USR Catalin Drula a declarat, dupa ce partidul a validat rezultatele alegerilor interne, intr-o sedinta online sambata, ca mandatul sau la sefia formatiunii pe care l-a cerut colegilor este unul pentru unitate, stabilitate, coerenta si eficienta si va livra aceste lucruri. El a adaugat…

- Presedintele USR Catalin Drula a declarat, dupa ce partidul a validat rezultatele alegerilor interne, intr-o sedinta online sambata, ca mandatul sau la sefia formatiunii pe care l-a cerut colegilor este unul pentru unitate, stabilitate, coerenta si eficienta si va livra aceste lucruri. El a adaugat…

- Echipa «Curaj pentru Romania» din cadrul USR va organiza alegeri primare pentru desemnarea contracandidatului lui Catalin Drula, la care vor participa primarul Brașovului, Allen Coliban, deputatul Catalin Tenița și deputatul Mihai Polițeanu, a precizat Polițeanu pentru Libertatea.„La momentul acesta,…

- Președintele interimar al USR, Catalin Drula, spune, la șase luni de guvernare PSD-PNL-UDMR, ca Romania se indreapta „cu toata viteza inainte catre o catastrofa”. „Ne indreptam cu toata viteza inainte catre o catastrofa. Avem o coaliție a falimentului la butoane, iar rezultatele le vad in fiecare zi…

- In mesajul postat, joi, pe Facebook, Dominic Fritz arata ca autorecenzarea dureaza doar 15-20 de minute. ”Suntem in plutonul fruntas al oraselor din Romania cu cele mai multe persoane autorecenzate. Daca sunteti printre ei, va multumesc! Daca nu v-ati autorecenzat linkul este . Intreaga procedura…

- In contextul in care administratorul judiciar al Colterm a atras atenția ca societatea de termoficare a Timișoarei ar putea da faliment daca nu achiziționeaza certificate EUA aferente emisiilor din 2021 pana in 30 aprilie, primarul Dominic Fritz da asigurari ca acest lucru nu se va intampla. Deocamdata.…