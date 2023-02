Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom, profit record pe fondul scumpirii energiei și carburanților. Compania are ”la ciorap” 13 miliarde de lei cash OMV Petrom a raportat joi un profit net de 10,3 miliarde de lei in 2022, de peste 3 ori mai mare decat cel din anul precedent, potrivit unui comunicat al companiei. In 2021, profitul…

- ”Depozitele de gaze sunt la doua miliarde doua sute treizeci (metri cubi – n.r.), sunt undeva la 68%. Sunt cu mult peste nivelul de golire care a fost prognozat”, a afirmat Virgil Popescu, marti seara, raspunzand unei intrebari a jurnalistilor, la finalul vizitei facute in judetul Gorj. La finalul…

- Presedintele USR, Catalin Drula, fost ministru al Transporturilor, a acuzat, sambata, autoritati locale din Bucuresti ca "au mintit" atunci cand au spus ca autocarul implicat in accidentul de la Pasajul Unirii, soldat cu 21 de raniti si un deces, a lovit lanturile prelimitatorului de inaltime, conform…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a transmis miercuri un mesaj catre primari, in cadrul Adunarii Generale a Asociatiilor Municipiilor din Romania, el afirmand ca indiferent de culoarea politica vor avea intreg sprijinul acestei coalitii de guvernare pentru a-si duce proiectele de investitii pana la capat.…

- Ministrul de Finante Jeremy Hunt, in Declaratia sa inaugurala de toamna, a anuntat reduceri de cheltuieli deaproximativ 30 de miliarde de lire sterline si majorari de taxe de 25 de miliarde de lire sterline. Masurile includ o inghetare suplimentara de doi ani a pragurilor impozitului pe venit si o…

- Compania de cosmetice Estee Lauder a acceptat sa cumpere brandul de lux Tom Ford pentru 2,8 miliarde de dolari, inclusiv datoriile, marcand cea mai mare achiziție de pana acum. Estee Lauder va plati 2,3 miliarde de dolari in numerar, iar 300 de milioane de dolari vor fi platiți incepand cu iulie 2025.…

- Jackpotul loteriei americane Powerball a urcat pana la 1,9 miliarde de dolari – un nou record mondial. Marele premiu nu a mai fost caștigat de 40 de extrageri. Precedentul jackpot care a stabilit un record mondial a fost inregistrat in anul 2016, cand marele premiu de 1,59 miliarde de dolari a fost…

- ”Am depasit 3 miliarde de metri cubi de gaze naturale in depozite! Record absolut! Astazi, 7 noiembrie, avem in depozite gaze naturale in procent de 97,75% – 3000,7 milioane metri cubi”, a anuntatr, luni, ministrul energiei,. Popescu a reiterat ideea ca Romania nu va avea in aceasta irania probleme…