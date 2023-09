Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR Catalin Drula a declarat luni ca vor ataca la Curtea Constitutionala acest pachet fiscal pregatit de Executiv, el aratand ca ”este masura efectiva si eficienta de a-l stopa si spera ca se mai gaseste ratiune si patriotism la CCR”.

- Direcția 5, cifra de afaceri de 500.000 de euro (2,5 milioane de lei) și profit de circa 100.000 de euro la ultimul bilanț fiscal! Formația lui Marian Ionescu deține un record imbatabil și admirabil in muzica romaneasca, aceea de formația cu cele mai multe bilete vandute la spectacolele lor. Fața de…

- Evenimentul isi propune sa sustina investitiile ca solutie pentru inlaturarea efectelor crizei si pentru dezvoltarea tarii si este transmis live de televiziunea , pe si pe . Speakerii din agenda evenimentului confirmati pana acum sunt: ADRIAN CACIU – Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene,…

- Romania a indeplinit obiective importante privind tranziția energetica și consolidarea mediului de afaceri, insa ritmul reformelor trebuie accelerat, e de parere deputatul PNL Oana Ozmen.”In cadrul noii sesiuni parlamentare din aceasta toamna imi propun sa intețim ritmul in vederea: ● …

- In ieșirea publica de miercuri, ocazionata de prezentarea Raportului asupra inflației, Guvernatorul BNR Mugur Isarescu, un veteran care a trecut prin toate crizele economice post-decembriste ale Romaniei a lansat la adresa Guvernului o serie de avertismente.

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in primul semestru din 2023 a fost de 13,323 miliarde de euro, mai mic cu 2,149 miliarde de euro (-13,9%) decat cel inregistrat in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2022, informeaza, miercuri, Institutul National de Statistica (INS). In luna iunie 2023, exporturile…

- Sindicalistii din Sanatate ameninta cu reluarea protestelor, incepand din luna septembrie, la o scara mai mare, daca proiectul de Ordonanta a Guvernului privind unele masuri fiscal-bugetare in domeniul cheltuielilor publice va fi aprobat.