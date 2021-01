Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, a atras atentia ca la 162 de ani de la Unirea Moldovei si a Tarii Romanesti, provinciile nu sunt legate cu autostrazi sau cai ferate moderne.

- Planul National de Rezilienta si de Redresare este o oportunitate sa investim pana in 2026 in reabilitarea si reinnoirea caii ferate, astfel incat sa eliminam cele in jur de 500 de restrictii de viteza, iar pentru urmatorul deceniu sa ne gandim la trenuri de mare viteza, a declarat, vineri, ministrul…

- Toate companiile din subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii care au inregistrat pierderi au avut termen pana vineri sa vina cu un plan de reforma si restructurare, deoarece nu mai putem acoperi aceste gauri negre si trebuie sa ajungem la o eficienta si la o normalitate cu aceste…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, a prezenat vineri, in cadrul primei sale conferinte de presa, de la investire, proiectele de infrastructura care vor fi finalizate in acest an si acelea care vor intra in executie.

Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, anunta ca viitoarele autostrazi din Romania vor avea mai mult spatiu intre banda de circulatie si parapetul median, fiind semnat, miercuri, ordinul de ministru care modifica Normele tehnice privind proiectarea drumurilor.

Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, și-a exprimat, duminica, opțiunea electorala in cadrul alegerilor parlamentare.