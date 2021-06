Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a declarat ca autostrazile sunt absolut necesare in Romania, intrucat reduc riscul accidentelor rutiere. Parapetul mediat e pe autostrazi sau drumuri expres reduce riscul impactului frontal, cel mai periculos dintre toate si soldat cu cele mai multe victime.

- Inflatia va creste pana la sfarsitul acestui an, in principal din cauza ajustarilor preturilor la energia electrica si la combustibili, insa aceste ajustari de preturi se vor disipa in 2022, permitand astfel revenirea inflatiei in intervalul tinta, precizeaza Fondul Monetar International (FMI) in…

- In curand se vor depune ofertele pentru lotul 2 al segmentului Lugoj-Deva al autostrazii A1, dupa ce s-a ajuns la un acord cu fostul constructor, a anuntat, miercuri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, intr-un briefing sustinut la Palatul Victoria, dupa sedinta de Guvern. Acesta…

- In cartea „Cele trei limbaje ale politicii”, economistul Arnold Kling vine cu teoria ca in politica exista cate un limbaj specific fiecarei ideologii. Kling crede ca progresismul are o viziune asupra lumii care se poate reduce la axa „opresor-oprimat”, in timp ce conservatorii reacționeaza pe axa „civilizație…

- Intr-o interventie telefonica vineri seara, la Digi 24, ministrul Transporturilor a reafirmat ca protestul de vineri declansat de angajati ai Metrorex nu a fost o greva si nici o actiune sindicala spontana. El a sustinut ca printre cei care au “blocat functionarea metroului” s-au aflat, conform informatiilor…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula a facut plangere penala la DNA impotriva sindicaliștilor de la metrou, care au oprit activitatea vineri, blocand, astfel, tot transportul din Capitala. “Tocmai am depus plangere penala la DNA impotriva celor responsabili pentru blocarea metroului bucureștean…

- "Toate regiunile Romaniei au nevoie de infrastructura moderna" Ministrul Transporturilor, Catalin Drula. FOTO: Agerpres. Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, considera ca disparitatile trebuie eliminate, iar proiectele trebuie prioritizate si în functie de criteriul…