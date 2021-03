Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a facut miercuri, la Palatul Victoria, o serie de anunțuri care arunca in aer negocierile cu protestatarii de la metrou. El a afirmat ca este „imposibil” sa nu fie concedieri sau taieri de salarii și e posibil sa se ajunga inclusiv la insolvența: Au aparut…

- Jurnalistul Digi24, Cristina Sbirn, a publicat pe Facebook procesul verbal incheiat dupa negocierile dintre Metrorex și sindicaliștii conduși de Ion Radoi. Astfel, – nu se vor face disponibilizari – se mai discuta pe subiectul reducerii de salarii – angajații care au blocat metroul vineri nu vor fi…

- Președintele sindicatului aflat in spatele protestului care a blocat vineri circulația metroului in Capitala a declarat pentru Libertatea ca nu s-a aflat in București in timpul protestelor. Un comunicat al sindicatului datat vineri 26 martie poarta semnatura lui Ion Radoi alaturi de cele ale altor patru…

- „As vrea sa incep prin a le cere scuze bucurestenilor pentru ca au fost obligati azi sa treaca prin acest eveniment neplacut, dar as vrea sa le cer scuze ca cateva zeci de ani ministrii transporturilor au lasat sa se formeze un buboi, o mafie aici. Cata vreme sunt aici nu vom ceda niciun milimetru,…

- Un membru al Sindicatul Liber de la Metrou, care a participat la greva de la metrou, acuza ca ministerul Transporturilor vrea sa le taie salariile, dar și pe conducerea Metrorex ca „nu discuta cu sindicatul decat prin comunicate de presa”. Zeci de angajați ai Metrorex au declanșat, vineri dimineața,…

- Faptul ca sindicatul USLM blocheaza metroul bucurestean este o palma data intregii Romanii, iar cand interese mafiote sunt amenintate, o mana de oameni se agita pentru pastrarea unor privilegii si sinecuri, scrie vineri dimineata ministrul Transporturilor, Catalin Drula, pe pagina sa de Facebook.…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anuntat, vineri, ca prima masura recomandata de Corpul de Control in dosarul Metrorex a fost indeplinita, fiind anulat ordinul din 2014, care facea obligatorie invitarea sindicatului la sedintele consiliului de administratie.

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a zis duminica, la Digi24, ca venitul mediu al salariatilor din Metrorex este de 10.000 de lei lunar si ca regia, in conditii de pandemie si de reducere drastica a numarului de calatorii cu metroul, a crescut cu 18% salariile angajatilor si a suplimentat…