Presedintele interimar al USR Catalin Drula a afirmat ca, in cazul in care creste o singura taxa in acest an, atunci „guvernul securisto-socialist trebuie sa-si dea demisia”. „Coalitia saraciei se intalneste astazi ca sa schimbe sistemul de impozite. Daca o singura taxa creste, guvernul securisto-socialist trebuie sa-si dea demisia. In sfarsit Iohannis are ocazia sa urmareasca cu atentie si ingrijorare si sa trimita acasa acest executiv al falimentului”, a scris Catalin Drula, luni pe Facebook.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro…