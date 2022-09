Stiri pe aceeasi tema

- Președintele USR, Catalin Drula, a facut un apel la „decența” catre „adevarații lideri ai coaliției”, președintele Iohannis și liderul PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, dupa scandalul de plagiat al ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, care „afecteaza imaginea și credibilitatea Guvernului…

- Doi oficiali romani de rang inalt, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca, fac, impreuna, o vizita in Japonia. Marcel Ciolacu este președinte PSD și al Camerei Deputaților iar Nicolae Ciuca este președinte PNL și prim-ministru. Inclusiv aceasta vizita comuna vine sa confirme bunele relații personale dintre…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, anunța ca proiectul Romania Educata va fi imbunatațit in Parlament, pentru ca „nu este doar pentru elite”. El spune, despre Klaus Iohannis, fara a-l nominaliza, ca „nu a susținut sau a iubit vreodata PSD-ul”: „Nu va faceți iluzii, nici nu o sa va iubeasca vreodata”.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, este liderul in care romanii declara ca au cea mai mare incredere (25%), acesta fiind urmat de premierul Nicolae Ciuca (18%), președintele Klaus Iohannis (15%), George Simion (11%), Catalin Drula (9%), Ludovic Orban (8%) si Dacian Ciolos (6%), se spune in ultimul sondaj…

