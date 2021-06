Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, anunta, marti, ca, dupa mai bine de un deceniu de intarzieri, reabilitarea tronsonului 2 dintre Mihaesti si Caracal, parte din DN6 Alexandria - Craiova, avanseaza in sfarsit. Licitatia a fost relansata in martie si s-au depus 12 oferte. ”Ma bucur sa…

- ”Imagini spectaculoase de pe santierul drumului expres Craiova-Pitesti in zona traversarii peste Olt, realizate de pasionatul de infrastructura ”, scrie ministrul Transporturilor, Catalin Drula, pe Facebook. Acesta s-a referit la drumul expres Craiova – Pitesti joi, la Videoconferinta News.ro RoInvest.…

- Un proiect mare pe care ne propunem sa-l livram anul acesta este acel sector din drumul expres Craiova – Pitești intre Balș și Slatina, a declarat Catalin Drula, ministrul Transporturilor, in cadrul unei conferințe organizata de News.ro . „Practic la sfarșitul anului, odata cu inaugurarea acestui sector…

- “CNAIR a lansat azi licitatia pentru unul dintre cele mai asteptate proiecte din sudul tarii: drumul de mare viteza care va lega Bucurestiul de Alexandria. Drumul national actual DN6 este demult depasit in termeni de capacitate, traficul fiind de zeci de mii de vehicule pe zi. In plus, ca toate drumurile…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat luni licitatia pentru proiectarea drumului de mare viteza Bucuresti - Alexandria, a anuntat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, pe Facebook, potrivit Agerpres.

- Dupa ce a anulat contractele aflate in vigoare pentru largirea drumului dintre București și Targoviște, ministrul Transporturilor reia de la zero proiectul pentru construcția unui drum expres. Acum a fost lansata licitația pentru documentația tehnica a viitorului drum. „Astazi a fost lansata licitația…