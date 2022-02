Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Drula, vicepreședintele USR, s-a declarat dispus sa preia conducerea partidului daca actualul președinte Dacian Cioloș iși da demisia. Fostul ministru al Transporturilor a lansat o serie de atacuri la adresa lui Cioloș, despre care a spus ca dezbina, in loc sa coaguleze energiile partidului.

- Drula, Nasui, Moșteanu, Ion, Pruna sau Viziteu sunt printre useriștii din echipa Barna care au lansat vineri un nou document prin care raspund punct cu punct programului politic lansat de Dacian Cioloș.Liderul USR, Dacian Cioloș, reacționeaza în scandalul din partid și îl ataca dur…

- Unii dintre liderii USR acuza un santaj dupa ce președintele partidului, Dacian Cioloș, a spus in ședința interna de joi, 3 februarie, ca daca nu i se va vota programul propus va demisiona , si reamintesc ca partidul a mai trecut printr-un asemenea episod cu Nicusor Dan, care a demisionat din USR. „Dacian…

- Liderul USR Dacian Ciolos, fost lider PLUS, ar fi amenintat joi seara, in contextul scandalului din partid, ca, in cazul in care Biroul Politic al USR nu ii aproba planul de reforma, reface PLUS si va avea grupuri parlamentare separate la Camera si la Senat, afirma surse din cadrul formatiunii.…

- Ieșit de la guvernare și cazut pe locul 2 chiar și in opoziție, partidul condus de Dacian Cioloș este macinat de noi scandaluri. Europarlamentarul Dacian Cioloș a amenințat joi ca, daca programul sau politic nu va fi votat luni, va demisiona din funcția de președinte al USR. Programul lui Cioloș…

- Liderul USR, Dacian Ciolos, a solicitat, sâmbata, liderilor social-democrati Marcel Ciolacu, presedinte al PSD, si Gabriela Firea, ministru al Familiei, "sa-l opreasca din actiunile ilegale" pe seful de sindicat de la STB care le este coleg de partid.”Le cer lui Marcel Ciolacu…

- Președintele PNL Florin Citu a declarat marți, 16 noiembrie, ca va fi o singura propunere comuna de premier din partea coalitiei PNL-PSD-UDMR. „Nu o sa mergem fiecare partid cu o varianta de premier”, a afirmat Florin Cițu dupa negocierile de la Parlament.„Domnul președinte (n. red. - Klaus Iohannis)…