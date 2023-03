Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR Catalin Drula a declarat, la dezbaterea de luni in plenul Camerei a motiunii simple impotriva ministrului Muncii Marius Budai, ca politica PSD si PNL este una de aparare a pensiilor speciale si a pensiilor „nesimtite", in contextul in care premierul Nicolae Ciuca are 18.000 de lei pensie…

- Președintele USR Catalin Drula afirma ca Romania risca sa piarda miliardele de euro din PNRR: „Premierul PNL Nicolae Ciuca nu vrea sa-și taie pensia speciala. E pregatit sa dea foc unei țari intregi și sa piarda miliarde de euro din PNRR”.

- Partidul condus de Catalin Drula l-a chemat pe șeful Guvernului la „ora prim-ministrului”, in Senat, pe 6 martie, potrivit unui comunicat al formațiunii de Opoziție. „USR a propus ca subiect de dezbatere poziția premierului Romaniei cu privire la reforma pensiilor speciale și de serviciu, inclusiv masura…

- Liderul USR Catalin Drula a declarat, miercuri, in emisiunea Talk News de la Prima News TV, ca luni vor depune in Parlament un proiect de lege prin care tortionarii comunisti sa nu mai beneficieze de pensie speciala, el precizand ca de opt ori este mai mare pensia speciala decat pensia contributiva.…

- Liderul USR Catalin Drula a declarat, miercuri, in emisiunea Talk News de la Prima News TV, ca luni vor depune in Parlament un proiect de lege prin care tortionarii comunisti sa nu mai beneficieze de pensie speciala, el precizand ca de opt ori este mai mare pensia speciala decat pensia contributiva,…

- Memorandumul initial privind accederea Romanei la Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) va fi depus, joi, la Paris, anunta premierul Nicolae Ciuca. In debutul sedintei de guvern de miercuri, prim-ministrul a multumit ministerelor si institutiilor implicate in realizarea memorandumului.…

- Presedintele USR, Catalin Drula, a declarat marti, 13 decembrie, ca PSD si PNL incearca sa il salveze pe ministrul PNL de Interne, Lucian Bode, „de la a da socoteala Parlamentului” pentru esecul cu privire la integrarea Romaniei in spatiul Schengen. Catalin Drula a afirmat ca cele doua partide care…

- Premierul și președintele PNL, Nicolae Ciuca, a transmis miercuri seara, 7 decembrie, un apel la calm și la unitate pe grupul de WhatsApp al Biroului Executiv al PNL, cu o zi inainte ca Romania sa afle oficial daca va fi sau nu admisa in Schengen, potrivit mesajului intrat in posesia Libertatea. „Dragi…