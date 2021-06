Stiri pe aceeasi tema

- Primele trenuri cu hidrogen din Romania ar putea circula pe linia Bucuresti - Pitesti, a afirmat ministrului Transpoturilor, Catalin Drula, care a anuntat vineri intentia de a achizitiona 10-12 rame de acest fel.

- Alin Ioaneș este noul CEO al companiei bistrițene Rombat SA, parte a gigantului sud-african Metair Investment Limited. “Am intrat in atribuții incepand cu data de 15 Februarie, in urma votului unanim favorabil obținut in Consiliul de Administrație. A fost un proces de selecție riguros, derulat de Metair,…

- Unitatea - Sindicatul Liber din Metrou (USLM) organizeaza joi o conferinta de presa cu tema "Romania incotro?". In data de 26 martie, circulatia trenurilor de metrou a fost blocata de un protest spontan al unor reprezentanti ai sindicatului USLM in statia Piata Unirii, acestia coborand in tunel,…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a schimbat ilegal administratorii Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, transmite newsweek.ro. Miza acestor demersuri pe repede inainte o reprezinta privatizarea Portului Constanța, la fel cum s-a intamplat in cazul marilor privatizari…

- Senatorul PSD, Marian Mina, susține ca oamenii ministrului Transporturilor, Catalin Drula, orchestreaza falimentul companiei TAROM, iar primul pas in acest sens a fost facut prin faptul ca avioanele nu mai au voie ”sa traga la burduf” pe Aeroportul Otopeni. ”Un fapt unic in istoria unei companii…

- Pandemia a devenit, la scara mondiala, o mare mascarada! Da, virusul exista, este contagios, le poate crea probleme celor cu boli grave, in special, dar in niciun caz la cotele pe care le prezinta autoritațile medicale, cote pe baza carora s-au impus restricții absurde, care frizeaza dictatura medicala.…

- Compania TAROM ar putea reveni pe profit, conform planului de restructurare, in anii 2024 – 2025, a anuntat, luni seara, ministrul Transporturilor, Catalin Drula. „TAROM a primit ajutor de salvare anul trecut, acel ajutor fie ar trebui returnat, dar nu are de unde sa returneze si ar insemna falimentul…

- Intrebat daca Ion Radoi se afla in concediu in timpul protestului spontan de la metrou, Catalin Drula, ministrul Transporturilor, a explicat ca acesta este suspendat din pozitia pe care o are la Metrorex. ”E suspendat din pozitia de la Metrorex. Jobul full time este cel de lider sindical. Eventual,…