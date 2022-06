Cătălin Drulă, despre soluţia Guvernului pentru reducerea preţului la carburant: Au făcut-o foarte complicată, foarte târziu şi cu impact foarte mic “Am inteles ca in loc sa aplice o solutie simpla, pe care noi le-o tot punem pe masa de vreo sase luni deja, adica reducerea TVA – asta era o chestiune care se vedea imediat, mecanic, in pret – au inventat o schema complicata, optionala, daca vor sa se conformeze cei care vand carburant in aceasta schema e in intregime optional (…). E o chestiune anti-economica, pana la urma. Au facut-o foarte complicata, foarte tarziu si cu impact foarte mic si, pana la urma, ma intreb daca economic pentru o astfel de benzinarie nu este sa reduca partea lor de 25, dar sa nu mai mearga dupa cei 25 de bani ai statului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

