- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a declarat ca in 2024 - 2025 compania Tarom va ajunge pe profit si ca in acest an vor fi vandute avioanele vechi si vor fi achizitionate altele noi.

- Compania TAROM ar putea reveni pe profit, conform planului de restructurare, in anii 2024 - 2025, a anuntat, luni seara, ministrul Transporturilor, Catalin Drula. "TAROM a primit ajutor de salvare anul trecut, acel ajutor fie ar trebui returnat, dar nu are de unde sa returneze si ar insemna falimentul…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a vorbit, vineri dupa-amiaza, despre situația de la metrou, acolo unde sute de angajați au declanșat o greva spontana. Demnitarul cere autoritaților sa intervina de urgența. "Statul nu va mai da nici un pas in spate in fața mafiei. Este o acțiune…

- Romania va testa trenurile cu hidrogen, a anuntat ministrul Transporturilor, Catalin Drula, vorbind de o tehnologie noua și promițatoare. "Aș vrea sa dezvoltam un proiect de trenuri pe hidrogen și am avut discuții cu industria, dar m-aș bucura sa fim "early-adopters", ca sa…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, anunta ca a dat startul pentru pregatirea tehnica a autostrazii Ploiesti-Brasov (A3), care trebuie sa fie "fara cusur" din punct de vedere al documentatiei tehnice si studiilor de teren. "A fost dat astazi ordinul de incepere, astazi, 11 martie, in prima intalnire…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, a anuntat joi ca a fost emisa autorizatia de construire pentru primii sapte kilometri din drumurile ce fac legatura cu Podul de Braila, fara de care acesta nu ar putea fi dat in trafic, informeaza Agerpres.

- Ministrul Transporturilor: Anul acesta ar trebui sa spargem bariera celor 1.000 de km de autostrada Ministrul Transporturilor: Anul acesta ar trebui sa spargem bariera celor 1.000 de km de autostrada In 2021 ar urma sa fie dați in folosința peste 90 de km de autostrada și drumuri in regim de autostrada,…

- Razboi total in Metrorex! Ministrul Transporturilor primește acuzații grave. Catalin Drula cere verificari aspre dupa ce au fost stabilite maririle salariilor anagajaților. Detalii din scandalul de ultima ora. Ministrul Transporturilor vs. Sindicatele de la Metrorex Razboi total intre ministrul Transporturilor…