Doi raniți in accidentul de la Pasajul Unirii sunt in stare de inconștiența, declara prefectul Capitalei, Toni Grebla. Victimele sunt duse la spitalele Floreasca și Universitar.

Surse medicale spun ca este cod roșu in Capitala dupa ce un autocar a vrut sa intre in Pasajul Unirii din București, iar plafonul practic a strivit pasagerii.

Presedintele USR, Catalin Drula, afirma ca ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, nu va veni la Ora Guvernului pentru a explica "esecul Schengen", iar acest lucru arata "o guvernare lipsita de responsabilitate".

Ambasadoarea Austriei la București, Adelheid Folie (n. r.: foto stanga), nu a venit la evenimentul organizat marți de Klaus Iohannis cu ambasadorii la București ai statelor membre UE.

Un accident rutier a avut loc, marti seara, in Pasajul Unirii si Primaria Sectorului 4 va face plangere penala pentru distrugere pe numele soferului care a fugit de la fata locului, a anuntat edilul Daniel Baluta, anunța Agerpres.

Președintele USR, Catalin Drula, a reacționat luni seara la acordul din coaliție cu privire la majorarea punctului de pensie, acesta fiind de parere ca este un „bambilici" și o „umilire" a pensionarilor.

Un incendiu a cuprins, marti, un autoturism, in Pasajul Unirii din Bucuresti, fiind degajari mari de fum. Pompierii au intervenit cu opt autospeciale de stingere si cinci SMURD, circulatia rutiera in pasaj fiind oprita. Pana in prezent nu au fost semnalate victime, toate persoanele din pasaj fiind…

Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor a declarat miercuri, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, dupa ce liderul USR Catalin Drula i-a lansat public un pariu ca ii da o sticla de vin daca va cheltui 7 miliarde de lei pe infrastructura rutiera, ca se vor cheltui 8,8 miliarde, deci il asteapta…