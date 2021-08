Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anunțat joi ca lucrarile la Autostrada Transilvania, segmentul cuprins intre Nadașelu și Poarta Salajului au un ritm foarte bun, spunand ca șantierul segmentul de autostrada dintre Cluj și Zalau "este unul dintre șantierele care merg cel mai bine din țara".

- Ministrul Transporturilor Catalin Drula susține ca sectorul A3 Nadașelu - Poarta Salajului este unul dintre șantierele care merg cel mai bine in Romania. Lucrarea a inceput anul acesta și ar putea fi finanțata prin PNRR.

- Sectorul A3 Nadașelu - Poarta Salajului este unul dintre șantierele care merg cel mai bine in Romania, susține ministrul Transporturilor, Catalin Drula, pe Facebook. Lucrarea a inceput anul acesta și...

- Unul dintre santierele care merg cel mai bine in Romania este cel dintre Nadaselu si Poarta Salajului, care a fost deschis anul acesta si este propus pentru finantare prin PNRR, a scris joi, pe Facebook, ministrul Transporturilor, Catalin Drula. Tronsonul are o lungime de 42 de kilometri.…

- Desfasurare impresionanta de forțe in largul Marii Negre. 350 de militari din 6 tari se antreneaza in Romania. In aceste zile, in adancuri se testeaza capacitatea scafandrilor militari. Ieri, spre exemplu, au detonat o mina de 300 de kilograme aflata pe fundul Marii Negre din Al Doilea Razboi Mondial.

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, a anuntat, joi, ca a fost emisa autorizatia de construire pentru tronsonul dintre Nusfalau si Suplacu de Barcau al Autostrazii Transilvania. "Astazi am emis a doua autorizatie de construire pentru Autostrada Transilvania din ultima saptamana.…

- Autorizatia de construire pentru tronsonul dintre Mihaiesti si Zimbor, de pe autostrada Transilvania, a fost emisa in aceste zile a anuntat ministrul Transporturilor, Catalin Drula, pe Facebook. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Romania a discutat la Bruxelles despre patru mari proiecte de autostrazi care sa fie cuprinse in Planul Național de Redresare și Reziliența. Cele patru proiecte mari sunt Autostrada 7, de la Ploiești pana la Pașcani, trecand prin Buzau, Focșani și Buzau, in valoare de circa 2,5 miliarde de euro. Al…