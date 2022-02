“Cu PNRR-ul isi dau cu stangul in dreptul si asta chiar ma ingrijoreaza, ca asta nu e planul lor, e planul nostru, al Romaniei, as vrea sa stiu ca se intampla lucruri bune acolo. Stiu ce am lasat la Transporturi, spre exemplu, stiu cum nu progreseaza autostrada A 7, cel mai mare proiect de infrastructura rutiera din toate PNRR-urile din Europa, din toate cele 27 de state membre”, a afirmat Catalin Drula, miercuri seara, la Digi 24. Intrebat daca PNRR este in pericol, Drula a raspuns: “Da, la ritmul actual de implementare este in pericol”. El a explicat ca “o autostrada nu poti sa o cumperi…