- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, anunta, marti, ”concursuri pe bune” si precizeaza ca – institutia scoate la concurs 28 de posturi de executie, pentru care pot aplica si personae fara experienta, dar care sa fie ”bine pregatiti si implicati”, arata News.ro. ”Continuam sa atragem profesionisti…

- Ultima proba din calendarul examenului de Bacalaureat 2021, cea de limba materna, a fost susținuta joi de catre 72 de candidați din 73 inscriși. Primele rezultate vor fi comunicate luni, 5 iulie, iar cele finale vineri, 9 iulie. Vezi și MODELE de SUBIECTE pentru BACALAUREAT 2021: TOATE testele de antrenament…

- Bacalaureat 2021 incepe luni, 28 iunie, cu proba scrisa la Limba romana. Subiectele, dar și baremul de corectare, vor fi publicate pe edu.ro incepand cu ora 15:00. Varianta extrasa de Centrul Național de Politici și Evaluare in Educație a fost cea cu numarul 4. BAC 2021 va continua marți, 29 iunie,…

- Bacalaureat 2021. Subiectele de la proba scrisa la Limba și literatura romana. La subiectul I absolvenții de liceu de la profilul real și tehnologic, precum si fieliera vocaționala au avut un text la prima vedere „Viața lui I.L. Caragiale” de Șerban Cioculescu. „Citește urmatorul fragment: Ccopilaria…

- Bacalaureat 2021 incepe luni, 28 iunie, cu proba scrisa la Limba romana. Subiectele, dar și baremul de corectare, vor fi publicate pe edu.ro incepand cu ora 15:00 și pe www.digi24.ro, imediat ce ele vor fi disponibile. BAC 2021 va continua marți, 29 iunie, cu proba obligatorie a profilului - proba scrisa…

- Ministerul Educației a publicat marți dupa-amiaza baremele pentru subiectele de la proba scrisa de Limba și literatura romana, desfașurata in județul Alba și in țara, in cadrul examenului de Evaluare Naționala 2021, clasa a VIII-a. La proba de marți, 22 iunie, la Romana, elevii au primit doua texte…

- Viteza trenurilor de calatori va creste de la 50 km/h. la 120 km/h pe linia Bucuresti – Pitesti, a anuntat secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Adrian Covasnianu, responsabil de domeniul feroviar. CFR Infrastructura lucreaza in regie proprie, cu trenul de lucru intre Bucuresti si Pitesti…

- Execuție bugetara record pe fonduri europene. Fondurile absorbite sunt mai mari decat s-au inregistrat in 2019 și in 2020. „O veste excelenta, la final de luna: execuție bugetara record pe fonduri europene. Este rodul șantierelor de infrastructura deschise in toata țara”, a anunțat, joi, ministrul Transporturilor,…