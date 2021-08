”Inca o veste imbucuratoare pe ziua de azi. Compania de drumuri a lansat licitatia pentru proiectarea la cheie a unui drum vital pentru zona Craiovei: legatura dintre uzina Ford (din DN6) cu viitorul drum expres Craiova-Pitesti (tronsonul 1). Ofertele pot fi depuse pana in data de 8 septembrie”, a scris, vineri, pe Facebook, Catalin Drula. Acesta a prcizat ca, dupa incheierea procedurii si semnarea contractului, proiectantul va realiza in 3 luni studiul de fezabilitate si in alte 2 luni proiectul tehnic detaliat. ”Ne mai ramane ulterior doar sa licitam si dam in executie proiectul final – deci…