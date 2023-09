Cătălin Drulă cere guvernelor României şi Bulgariei să elimine taxa de la Podul Prieteniei Sambata, in cadrul unui eveniment de presa desfașurat la punctul de trecere a frontierei dintre Romania și Bulgaria, fostul Ministru al Transporturilor, Catalin Drula, a facut un apel ferm catre guvernele ambelor țari de a elimina taxa de pod de la Giurgiu – Ruse. Drula a argumentat ca aceasta taxa de pod reprezinta un obstacol in calea liberei circulații de persoane și bunuri intre cele doua state. Cu privire la aceasta chestiune, Catalin Drula a declarat: „Aceasta taxa de pod reprezinta un obstacol in calea liberei circulații de persoane și bunuri intre țarile noastre. Dupa aderarea la Schengen,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR Catalin Drula a cerut sambata, guvernelor din Romania si Bulgaria, intr-o conferinta de presa sustinuta in punctul de trecere a frontierei dintre Romania si Bulgaria, sa elimine taxa de pod de la Giurgiu-Ruse. „Aceasta taxa de pod reprezinta un obstacol in calea liberei circulatii de…

- Liderul USR, Catalin Drula, a cerut sambata guvernelor din Romania si Bulgaria sa elimine taxa de pod de la Giurgiu – Ruse. „Aceasta taxa de pod reprezinta un obstacol in calea liberei circulatii de persoane si bunuri intre tarile noastre. Dupa aderarea la Schengen nu vor mai exista ghisee de control…

- „Aceasta taxa de pod reprezinta un obstacol in calea liberei circulatii de persoane si bunuri intre tarile noastre. Dupa aderarea la Schengen nu vor mai exista ghisee de control pasapoarte, de ce am mai avea un alt ghiseu care sa ingreuneze traficul?”, a declarat Catalin Drula. Conferinta de presa…

- Senatorul Robert Cazanciuc, fost ministru al Justitiei, afirma ca finalizarea totala a Mecanismului de Verificare si Cooperare (MCV) pentru Romania va coincide cu integrarea tarii noastre in spatiul Schengen. „Din pacate, in prezent, stigma fostului MCV persista prin faptul ca Romania este tinuta departe…

- Spania sprijina cu fermitate aderarea Bulgariei la Schengen si lucreaza activ in aceasta directie, in calitatea sa de tara care a preluat presedintia Consiliului UE de la 1 iulie pana la sfarsitul lunii decembrie anul acesta, informeaza Rador. Ambasadorul Regatului Spaniei la Sofia, Alejandro Polanco…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romașcanu, spune, luni, ca ministrul Culturii, Raluca Turcan, este cea care, atunci cand a fost ministru al Muncii, a avizat azile ale groazei și ar trebui sa faca un pas in spate, dupa modelul Gabrielei Firea și a lui Marius Budai, informeaza Mediafax.Raluca Turcan…

- Un jurnalist britanic care a calatorit recent de la Paris la Istanbul, via Budapesta si Bucuresti, la bordul trenului Orient Express, si-a povestit experienta intr-un articol in care a consemnat impresii inclusiv din timpul celor doua opriri in Romania, la Sinaia si la Bucuresti. Craig Turp-Balazs,…

- Romania și Bulgaria ar putea sa intre in Schengen in urmatoarele șase luni. Spania a preluat la 1 iulie conducerea Uniunii Europene, iar problema Schengen este o prioritate pe agenda guvernului de la Madrid. Guvernul spaniol a susținut puternic Romania in ultimul an și jumatate pentru a intra in Schengen,…