Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Drula, Ministrul Transporturilor, marti seara, la TVR1, a vorbit despre Metrorex. „La Metrorex se lucreaza la o organigrama, din cate inteleg, am mai spus asta, nu eu conduc Metrorexul, am gasit un director general care si-a facut o treaba foarte buna acolo, au un Consiliu de Administratie profesionist…

- ”La Metrorex se lucreaza la o organigrama, din cate inteleg, am mai spus asta, nu eu conduc Metrorexul, am gasit un director general care si-a facut o treaba foarte buna acolo, au un Consiliu de Administratie profesionist cu oameni adusi din industrie, cu experienta si ei lucreaza la asta. Imi spun…

- Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Catalin Drula, a fost invitatul Alinei Stancu la #TemaZilei. StirileTVR.ro va prezinta principalele date oferite de oficial despre stadiul celor mai recente proiecte de infrastructura.

- Parcarea de la Sosiri de la Aeorportul Otopeni va fi avea sistem modern de plata, cu cititor de numere de inmatriculare și cu bariere moderne, anunța Catalin Drula: „Scapam de acel sistem oribil cu fisa, care ne blocheaza parcarea și așteapta toata lumea la cozi”. „S-a dat ordinul de incepere…

- Ministrul Transporturilor a anunțat ca acțiunile penale impotriva sindicatului de la metrou continua, iar in paralel va fi depusa o acțiune in instanța pentru ca sindicatul sa plateasca pagubele produse in urma grevei de vinerea trecuta. „Au aparut niște povești in ultimele 24 de ore. Circula un fake…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a facut miercuri, la Palatul Victoria, o serie de anunțuri care arunca in aer negocierile cu protestatarii de la metrou. El a afirmat ca este „imposibil” sa nu fie concedieri sau taieri de salarii și e posibil sa se ajunga inclusiv la insolvența: Au aparut…

- Jurnalistul Digi24, Cristina Sbirn, a publicat pe Facebook procesul verbal incheiat dupa negocierile dintre Metrorex și sindicaliștii conduși de Ion Radoi. Astfel, – nu se vor face disponibilizari – se mai discuta pe subiectul reducerii de salarii – angajații care au blocat metroul vineri nu vor fi…

- „Statul roman nu va ceda la presiunea șantajului unor grupari mafiote. Sunt de azi-dimineața la Ministerul Transporturilor alaturi de Catalin Drula și am stat permanent in legatura cu prefectul capitalei și toate autoritațile care au atribuții in rezolvarea crizei de la metroul din București.Va pot…