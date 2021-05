„La CFR Calatori nu pot sa spun cati oameni vor pleca acasa, pentru ca foarte recent am numit un nou manager din privat, de la un operator feroviar. Un om tanar, ma rog, a lucrat si in domeniul public, a lucrat in CFR 15 ani. El are ca sarcina, impreuna cu Consiliul de Administratie, ca pana la sfarsitul acestei luni, pana la sfarsitul lunii mai, sa vina cu planul de restructurare al acestei companii. Din nou, CFR Calatori, la fel ca si celelalte companii de stat care depind de pasageri, a avut pierderi foarte mari si din cauza pandemiei (360 de milioane de lei - n. r.). Acolo, nimeni nu neaga,…