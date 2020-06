Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier mai putin obisnuit a avut loc, in aceasta seara, in jurul orei 18,30, pe Autostrada A1, km 472, in apropierea localitatii Iosifalau din judetul Timis. Doua autoturisme s-au ciocnit, dupa ce ambii soferi au incercat sa evite un porc. Animalul cazuse dintr-un autocamion pentru transport…

- CNAIR a lansat licitația pentru studiul de fezabilitate al Centurii Timișoara Vest, practic ultima parte care lipsește din inelul rutier al municipiului, a anunțat deputatul USR de Timiș, Catalin Drula. El spera ca acest studiu sa duca la realizarea unui drum cu doua benzi pe sens.

- Primaria Timisoara s-a vazut nevoita sa reia licitatia pentru atribuirea contractului de executie pentru unul dintre megacomplexele sportive, cel din Calea Lipovei, dupa ce precedenta, organizata la finalul anului trecut a scos castigatoare singura oferta depusa, una lansata de o firma considerata necorespunzatoare…

- Licitatia pentru stabilirea constructorului care va reabilita podul de la Gavojdia a ajuns la final Daca nu vor fi depuse contestatii, contractul cu constructorul desemnat sa se ocupe de reabilitarea podului In doar cateva zile se va putea semna contractul pentru reparatiile necesate la podul de la…

- Contractul pentru proiectarea A13 Bacau – Brașov a fost semnat, dupa o licitație a carei lansare o anunțase, in mai 2019, la șantierul șoselei de centura a Bacaului, fostul ministru al Transporturilor Razvan Cuc. Vestea buna este ca a fost semnat contractul pentru PROIECTAREA (SF + PTh) Autostrazii…

- Ministrul Tranporturilor, Lucian Bode, va ajunge maine la Timisoara, unde va participa, foarte probabil, la inaugurarea spitalului militar de campanie. El va inspecta si lucrarile de pe Autostrada A 1. Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, va veni pe autostrada de la Deva spre Margina si va verifica…

- Timișorenii vor avea o noua cale de acces pentru a urca pe autostrada A1. Deocamdata a fost lansata licitația pentru drumul care leaga DN 69, Timișoara-Arad, de autostrada A1. Se liciteaza proiectarea și execuția. Calin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș, a dat vestea startului licitației,…

- Ministerul Afacerilor Interne si Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere au decis sa inchida temporar doua dintre iesirile de pe autostrada A1, de langa Arad. Pentru cele din Timis nu au fost anuntate deocamdata masuri similare. Din cursul noptii de joi spre vineri au fost inchise…