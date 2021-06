Stiri pe aceeasi tema

- Contractul pentru construirea tronsonului Ploiesti-Buzau, scos la licitație Compania de Drumuri a scos la licitatie contractul pentru construirea tronsonului de autostrada dintre Ploiesti si Buzau. Acesta este practic primul segement al Autostrazii Moldova A7 Ploiesti - Pascani, șosea de mare…

- „A7 este coloana vertebrala a Moldovei. 320 km de la Pascani pana la autostrada A3 Bucuresti – Ploiesti (Dumbrava), trecand pe langa Bacau, Adjud, Focsani si Buzau. A7 este cel mai mare proiect de infrastructura rutiera propus in PNRR. Ne propunem ca pana la sfarsitul verii sa scoatem la licitatie sectorul…

- Ciprian Șerban, deputat PSD și membru in Comisia de Transporturi, a postat pe Facebook un comentariu dupa invitarea acestuia la discuții cu membri Comisiei despre activitatea avuta pana acum. „Ministrul Drula habar nu are ce se intampla in ministerul lui. O concluzie extrem de ingrijoratoare, astazi,…

- Porțiunea de 102 km dintre Pașcani și Siret va avea regim de autostrada și nu de drum expres, a anunțat vineri primul ministru, Florin Cițu. Contractele de realizare a Studiilor de Fezabilitate și a Proiectelor Tehnice pentru circa 102 km de drum expres de la Pașcani la Suceava și de la Suceava la Siret…

- Autostrada A7 Ploiesti - Pascani - Siret a fost inclusa in Planul National de Redresare si Rezilienta ca proiect major, alaturi de un sector din autostrada A8 Tg. Mures - Iasi - Ungheni si unul din autostrada A3 Bucuresti - Bors, a declarat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula,…

- Furie mare in randul bucurestenilor, vineri dimineata, cand s-au trezit in fata usilor inchise ale statiile de metrou. Sinducalistii condusi de Ion Radoi, fost deputat PSD, au intrat in greva fara avertisment, sustinand ca lupta pentru drepturile lor. Greva a izbucnit a doua zi dupa ce conducerea…

- Mașinile Google Street View se intorc in Romania primavara aceasta. In urmatoarele luni, ele vor strabate șosele țarii și vor vizita peste 100 de localitați, cu scopul de a actualiza imaginile Street View din orașe, șosele și autostrazi pe Google Maps. Preluarea de imagini 360o Street View…

- Modernizari la spatiile de servicii de pe autostrazile A1si A2 Spatiile de servicii de pe A 1 Bucuresti- Sibiu – Deva si A 2- Autostrada Soarelui vor fi dotate cu statii de încarcare pentru masini electrice, spatii comerciale si snack-bar Concesionarul are posibilitatea de…