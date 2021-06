Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, anunta ca termenul de finalizare pentru inelul sudic al Centurii ocolitoare a municipiului Bucuresti este anul 2023, dar ca una dintre firmele care lucreaza acolo a promis ca va termina un tronson inainte de finalul anului viitor. Pe inelul din nordul Capitalei…

- Metrorex a demolat in doua luni 156 de chioșcuri din totalul de 331 aflate la metrou, iar primariile din Sectorul 3 și Sectorul 5 nu au demarat nicio evacuare.In data de 7 aprilie, sub luminile reflectoarelor televiziunilor și intr-un cor de fluieraturi și scandari, Ștefan Paraschiv – directorul Metrorex…

- Milioane de tone de balast care urmeaza sa fie exploatat din terasele raurilor vor fi utilizate pentru construirea rambleului din loturile 1 si 2 ale semi-inelului sudic al autostrazii de centura a Bucurestiului (A0), iar lucrarile de constructie pot avansa mai rapid dupa obtinerea autorizatiilor…

- Lucrarile pentru construirea Drumului de Legatura intre DN 5 si Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse au ajuns la un stadiu fizic de 33 % si ar urma sa fie finalizate pana la sfarsitul anului, potrivit promisiunilor ministrului Transporturilor, Catalin Drula.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat miercuri contractul pentru proiectarea si executia lotului 2 al autostrazii de centura a Bucurestiului (semi-inelul nordic), a anuntat ministrul Transporturilor, Catalin Drula, pe Facebook. "Inca o promisiune respectata. Asa cum…

- Contractul pentru proiectarea si executia lotului 2 al autostrazii de centura a Bucurestiului, a fost semnat, dupa cum a anuntat ministrul Transporturilor, Catalin Drula, pe Facebook. "Inca o...

- “CNAIR a lansat azi licitatia pentru unul dintre cele mai asteptate proiecte din sudul tarii: drumul de mare viteza care va lega Bucurestiul de Alexandria. Drumul national actual DN6 este demult depasit in termeni de capacitate, traficul fiind de zeci de mii de vehicule pe zi. In plus, ca toate drumurile…

- CFR Calatori ar putea sa primeasca la prima rectificare un ajutor de 160 de milioane de lei care sa compenseze pierderile provocate de pandemia Covid-19, iar pana la sfarsitul lunii mai noua conducere va trebui sa vina cu un plan de restructurare a companiei, a anuntat ministrul Transporturilor si…