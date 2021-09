Stiri pe aceeasi tema

- Cand scandalul dintre PNL și USR atinsese cote maxime, adica vineri seara, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Catalin Drula, a facut inca o numire cu dedicație pentru un apropiat al sau. Valy Caiureac demisa de Drula Prin Ordinul nr.1152 din 3 septembrie 2021, ministrul USR Catalin Drula…

- Acesta spune ca membrii din sindicat primesc zece sporuri care ajung pana la 60% din venituri. Mai mult decat atat, angajații au o medie de doar 19 zile muncite pe luna.Ion Lixandru, membru din februarie 2021 in Consiliul de Administrație al Companiei de Autostrazi (CNAIR), a denunțat vineri privilegiile…

- Președintele Consiliului Județean Brașov a declarat ca aeroportul din Ghimbav ar putea deveni operational in 2022. „Aeroportul va fi gata pana la finalul acestui an daca nu apar probleme cu lucrarile. Mai este componenta de radionavigatie pe care o vom implementa pana anul viitor cand obiectivul va…

- Compania de Drumuri a semnat, astazi, contractul pentru proiectarea si executia ultimului lot al Drumului Expres Craiova – Pitesti, a anuntat ministrul Transporturilor, Catalin Drula, pe pagina sa de Facebook. Semnarea contractului a fost posibila... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- ”Compania TAROM va informeaza ca in cursul zilei de astazi, miercuri, 4 august 2021, zborul programat Amsterdam AMS – Bucuresti OTP RO362, avand la bord 76 de pasageri, a avut o situatie de incapacitare a unui membru de echipaj. Aeronava Boeing 737-800NG YR-BGL a decolat de la Amsterdam, iar cu putin…

- Deși pare ușoara la prima vedere, meseria de instructor auto necesita atenție, rabdare, dar și cunoștințe vaste in domeniul auto. Cat de bine platita este insa aceasta meserie și ce salariu are un instructor auto in București? Școlile de șoferi din Capitala posteaza constant anunțuri pentru angajarea…

- Procurorii anticorupție au efectuat in dimineața de miercuri 16 percheziții, printre care una la sediul Sindicatului Liber din Metrou, aflat la stația de metrou Unirii, dar și la reședința președintelui, Ion Radoi, unul dintre cei mai bogați sindicaliști din Romania, fost parlamentar PSD.Potrivit DNA,…

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii scoate la concurs 28 de posturi de executie la care se pot inscrie fie proaspat absolventi de facultate, fie persoane cu ani de experienta in spate, a anuntat marti ministrul de resort, Catalin Drula. "Concursuri pe bune la Ministerul Transporturilor si…