- "Astazi am caștigat procesul pe care mi l-a intentat USLM, sindicatul de la metrou. Ma acuzasera de defaimare pentru ca aș fi facut “afirmații care au avut un impact foarte mare asupra demnitații, onoarei și reputației membrilor USLM”. In fapt, nu am facut decat sa nu intorc capul și sa spun niște adevaruri…

- “Am fost astazi pe santierul Podului Suspendat peste Dunare de la Braila. Podul trebuie sa fie dat in circulatie pana la sfarsitul anului viitor, asa cum prevede contractul! Judetele Braila si Galati au nevoie rapid de sprijinul Guvernului, ajutor care poate veni mai ales prin dezvoltarea infrastructurii…

- Preluarea Ministerului Transporturilor de catre Sorin Grindeanu adica de PSD a generat o emulație incredibila in randurilor unor lideri sindicali extrem vocali. Potrivit informațiilor noastre, eternul lider sindical de la Metrorex Ion Radoi le-a transmis apropiaților sai ca prin preluarea ministerului…

- Ciprian Ciucu, presedintele PNL Bucuresti si edilul Sectorului 6, raspunde, intr-o postare pe Facebook, apelului facut de primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, catre liberali, transmițandu-i ca este dispus sa mai faca „o ultima incercare” pentru o colaborare intre primarul Sectorului 1 și consilierii…

- Conform anuntului fostului ministru, au fost demarate lucrarile la drumul expres ce leaga Braila de Galati. Deocamdata, se decoperteaza stratul vegetal, iar in urmatoarele zile se va continua cu stabilizarea terenului si cu fundatiile forate ale viitorului pod de 1,8 km peste Siret si complexul feroviar…