Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Drula a fost ales presedinte al USR din primul tur in urma votului online. Rezultatul va fi validat la Congresul din 16 iulie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Fostul presedinte socialist al Republicii Moldova Igor Dodon a fost sub invinuire luni de catre Procuratura Generala de la Chișinau intr-un al doilea dosar penal, sub acuzația de „depașire a atribuțiilor de serviciu, savarșite de o persoana cu funcție de demnitate publica, in interesul unui grup criminal…

- Liderul USR Catalin Drula l-a abordat, miercuri, pe holurile Parlamentului, pe ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, și i-a reproșat ca nu ia atitudine fata de ceea ce USR numește „macelarirea” in Parlament a Ordonantei de urgenta pentru modificarea Codului Rutier. Nemulțumit de raspunsul ministrului…

- Fostul președinte al USR Dacian Cioloș și inca 4 europarlamentari și-au anunțat, marți, demisia din acest partid, condus interimar de Catalin Drula. Cei cinci foști lideri ai USR și-au facut un nou partid, partidul Reper,l care iși propune sa o ia de la capat, chiar daca „exista in societate dezamagire…

- Catalin Drula, a anuntat, sambata, ca si-a lansat oficial candidatura la presedintia formatiunii. „Cred ca USR are nevoie de organizare, energie si o mana hotarata pe volan. Si ca sunt persoana potrivita pentru asta”, susține Drula care asigura acum președinția interimara a formațiunii. „Astazi mi-am…

- Mai mulți membri ai USR organizeaza in weekendul acesta, la Sibiu, o intalnire pentru a stabili abordarea pentru președinția partidului. Congresul USR pentru alegerea președintelui partidului, dupa demisia lui Dacian Cioloș, va avea loc in a doua jumatate a lunii octombrie. Pana acum și-a anunțat candidatura…

- Mai mulți membri ai USR organizeaza in weekendul acesta, la Sibiu, o intalnire pentru a stabili abordarea pentru președinția partidului. Congresul USR pentru alegerea președintelui partidului, dupa demisia lui Dacian Cioloș, va avea loc in a doua jumatate a lunii octombrie. Pana acum și-a anunțat candidatura…

- Noul președinte al uniunii Teatrale din Romania, UNITER, este Dragoș Buhagiar, scenograf de teatru și film, ales in urma votului unanim al Adunarii Generale a UNITER. Dragoș Buhagiar are 57 de ani și este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din 1995 si al UNITER din 1993, fiind unul dintre cei mai…