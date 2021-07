Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anuntat duminica, la Timisoara, ca Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM) va fi desfiintata, atributiile acesteia urmand sa fie preluate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), mentionand ca si-a exprimat acordul in acest sens si premierul Florin Citu. Drula a salutat recenta actiune a procurorilor in cazul ARSVOM si a subliniat ca la respectiva institutie s-a derulat un control pornit la cererea sa. "In martie s-a scufundat un vas ucrainean, iar vasul ARSVOM nu a prea putut iesi din port pentru ca era vreme…