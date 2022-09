Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban, Lucian Bode și Sebastian Burduja sunt politicienii care au semnat hotararea de Guvern de la finalul anului 2020 prin care statul a garantat un imprumut de peste 60 de milioane de euro companiei aeriene Blue Air. Potrivit actului, Blue Air a garantat, la randul ei, cu o padure de aproape…

- Compania aeriana low-cost Blue Air a informat ministerul Transporturilor inca din august 2021 ca are nevoie de „o infuzie rapida” de cel puțin 54 de milioane de euro, „indispensabili supraviețuirii Blue Air”, potrivit unui document intrat in posesia Libertatea.Florin Cițu, la acea data premier, și Catalin…

- Scandal intre Catalin Drula și Sorin Grindeanu. Liderul USR, Catalin Drula, a spus ca ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, trebuia sa de explicații marți pentru cazul Blue Air in fața comisiei parlamentare de Transporturi, „dar s-a ascuns”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- „S-a așternut tacerea pe subiectul Blue Air? Nimeni nu mai intreaba, nimeni nu mai raspunde? Intrebam noi azi de ce Grindeanu a știut ca situația companiei e in groapa si nu a actionat? A mutat mortul din curtea lui in curtea Autoritații pentru Administrarea Activelor Statului (fostul AVAS) inca de…

- Presedintele USR, Catalin Drula, a vorbit marti seara, la Euronews, despre cauzele haosului creat in urma anuntului companiei aeriene Blue Air ca suspenda toate zborurile din Romania. In aceasta situatie critica am ajuns „exclusiv din vina PNL si PSD", a spus presedintele USR, adaugand ca „statul roman…

