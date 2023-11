Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Ciolacu continua sa ignore recomandarile din cadrul procedurii de deficit excesiv și nevoia de predictibilitate fiscala, afirma liderul USR, Catalin Drula, intr-o scrisoare scrisoare trimisa comisarilor europeni pentru Justiție și Economie, Didier Reynders, respectiv Paolo Gentiloni, scrie…

- Deficitul bugetar in 2023 va fi de 6,5% din PIB, in termen cash, in lipsa acțiunilor de corecție, se arata intr-o nota a Consiliul Fiscal (CF) care a pornit de la modul in care Guvernul a decis sa acționeze in vederea restrangerii cheltuielilor publice. ”Intrucat masuri de ordin fiscal nu pot avea efect…

- Burse mai mari și transportul decontat in proporție de 90%, de la 50%, sunt facilitațile care ridica probleme pentru bugetele universitaților. Realizate la inceputul anilor, acestea nu au cuprins și maririle prevazute de legea invațamantului superior. „Daca eu dau bursele sociale și cele pentru doctoranzi,…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca se acorda 50 de milioane de lei pentru plata salariilor angajaților din Valea Jiului, din Fondul de Rezerva al Guvernului. De asemenea, premierul a explicat ca se va forma o companie noua Complexul Energetic Valea Jiului, care va avea drept scop sa schimbe cel mai…

- Marcel Boloș anunța prima rectificare de anul acesta, ce ar trebui sa aduca si majorarea deficitului bugetar de la tinta de 4,4%, pe care a fost construit bugetul pe 2023. Ministerul Finantelor a pregatit un proiect de ordonanta care prevede posibilitatea de a prelua la Fondul de rezerva al Guvernului…

- Rectificarea bugetara ar fi prima din acest an, o situatie neobisnuita, practica fiind de doua rectificari pe an, una in vara si alta in toamna, remarca. Pentru a putea aloca fonduri institutiilor care au nevoie foarte mare de bani, inclusiv pentru proiecte cu fonduri UE sau cheltuieli din domeniul…

- Guvernul Ciolacu urmeaza sa isi asume raspunderea marti, in Parlament, pe un proiect de lege care cuprinde mai multe masuri fiscale. Parlamentarii pot depune amendamente pana la ora 13.00, a decis marti dimineata conducerea reunita a celor doua Camere. Executivul a aprobat, luni, proiectul de lege privind…

- Guvernul a aprobat, vineri, alocarea a 110 milioane lei pentru decontarea cheltuielilor din lunile mai si iunie privind cazarea si hrana refugiatilor ucraineni, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin. „Guvernul a alocat astazi suma de 110 milioane lei pentru decontarea cheltuielilor…