Dupa ce a anulat contractele aflate in vigoare pentru largirea drumului dintre București și Targoviște, ministrul Transporturilor reia de la zero proiectul pentru construcția unui drum expres. Acum a fost lansata licitația pentru documentația tehnica a viitorului drum. „Astazi a fost lansata licitația pentru documentația tehnica a noului drum expres București – Targoviște. Am promis o soluție moderna, ne ținem de cuvant. Este vorba de un drum nou, care nu va trece prin localitați, cu 2 benzi pe sens și separare pe mijloc, cu noduri denivelate, apropiat de profilul unei autostrazi. Legatura cu…