- Un accident rutier a avut loc astazi dupa-amiaza, la intersecția strazii Republicii cu str. Tabacari din Focșani, in zona fostului sediu Bancpost. Conform primelor informații, un autoturism și o motocicleta au fost implicate. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Vrancea, la prima vedere, motociclistul…

- Barbatul ranit in accidentul produs in acceasta dupa-amiaza la ieșirea din Focșani, a murit la spital. Va reamintim ca astazi, in jurul orei 13:55, un apel la 112 anunța faptul ca „pe Drumul Național 2 E85, la ieșirea din Focșani spre Golești, a avut loc o coliziune intre un autoturism și un microbuz…

- Astazi, in jurul orei 14.30, prin apel 112, polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Tulnici au fost sesizați de catre un barbat din municipiul Focșani, cu privire la faptul ca, pe Drumul Național 2 D, intre localitațile Barsești și Valea Sarii, a gasit un caprior ranit . In baza sesizarii, la fața locului…

- Vineri, consilierii județeani au aprobat in unanimitate bugetul județului, printre sumele alocate numarandu-se și un ajutor dat Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Pantelimon” Focșani, suma starnind ceva dezbateri in cadrul ședinței. Astfel, consilierii județeni PSD au atras atenția ca unitatea…

- Medicul Catalin Denciu, originar din Focșani, care a sarit in foc sa iși salveze pacienții la incendiul din Piatra Neamț, a fost declarat „Eroul Anului 2020” in Belgia, a anunțat miercuri directorul regional al Biroului pentru Europa al OMS, Hans Kluge, conform stiripesuse.ro. „Sunt foarte bucuros ca…

- Medicul Catalin Denciu, ranit in incendiul de la Spitalul Piatra Neamt in timp ce incerca sa salveze pacientii, a fost declarat ”Eroul Anului 2020” in Belgia, unde el se afla acum sub tratament.

- Spitalul Județean de Urgența „Sfantul Pantelimon” Focșani nu mai are in prezent un centru de vaccinare, cadrele medicale de aici putand opta pentru a fi imunizate la Casa Armatei. Nu a fost insa prea mare imbulzeala nici la centrul din unitatea spitaliceasca, dat fiind ca, din cei peste 1.400 de angajați,…