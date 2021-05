Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Denciu, medicul-erou care a suferit grave in incendiul izbucnit in sectia COVID de la Spitalul Piatra Neamt, a fost externat de la unitatea medicala din Belgia, dupa mai multe luni de spitalizare. Medicul, in varsta de 48 de ani, a revenit acasa inainte de Paste, potrivit unor apropiati ai familiei,…

- „Romania este un exemplu pozitiv in regiune, luand masuri cuprinzatoare si oportune la timp, astfel incat sa se poata gestiona aceasta stare de urgenta fara precedent. In ciuda faptului ca aceasta pandemie ridica in continuare probleme, Romania a reusit foarte bine sa isi arate capacitatea institutionala,…

- Candele aprinse in ATI, instructajul de protecție la incendiu era doar o formalitate intr-o secție ATI cu circuite vechi și aglomerație incat cadrele medicale abia se puteau mișca printre pacienți – sunt doar o parte dintre detaliile care au ieșit la iveala dupa audieri maraton in cazul incendiului…

- Anul trecut sistemul medical romanesc era zguduit din temelii de un incendiu de proporții. Drama de la Piatra Neamț avea un bilanț devastator. Cel puțin zece persoane decedate și altele cu arsuri grave. Printre eroii acelei zile a fost și medicul Catalin Denciu. In urma incendiului medicul avea sa sufere…

- Au trecut 4 luni de la tregedia care a indoliat Romania. In luna noiembrie la spitalul din Piatra Neamț a izbucnit un incendiu puternic, iar 15 persoane au murit. Medicul care a incercat sa-i salveze, Catalin Danciu, a ajuns cu arsuri grave in Belgia. Iata primele imagini cu el.

- Primele imagini din Belgia cu medicul-erou de la Piatra Neamț. Este vorba despre doctorul Catalin Denciu, medic de terapie intensiva, care la incendiul de la secția ATI a Spitalului Județean Piatra Neamț a intrat in flacari ca sa-și salveze pacienții.

- Medicul erou de la Spitalul din Piatra Neamț, care in luna noiembrie s-a aruncat in flacari pentru a-și salva pacienții, a dat un prim interviu pentru site-ul Ministerului Apararii din Belgia. Catalin Denciu a suferit arsuri de gradul II și III pe 40% din suprafața corpului.

- „Imi amintesc ca m-am trezit in terapie intensiva”, spune el pentru beldefnews. „Acolo am fost ingrijit de asistenți medicali și kinetoterapeuți. Pe 20 ianuarie am fost transferat la unitatea de ingrijire medie. Am reușit treptat sa ma mișc și sa merg din nou. Astazi pot deja sa merg cu bicicleta. Indoirea…