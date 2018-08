Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, la Galati, in prima jumatate a anului, s-a incasat cu aproape 20% mai putin decat prognoza. La inceput, se preconizasera venituri de 285,8 milioane de lei si s-au realizat doar 233,4 milioane de lei, existand un minus de peste 52 milioane lei. De asemenea, municipalitatea a…

- Deputatul european Siegfried Muresan (PPE / PNL) a depus astazi doua amendamente la Proiectul de buget al Uniunii Europene (UE) pentru anul 2019 prin care solicita alocarea, in total, a 110 milioane de euro pentru despagubirea fermierilor din statele membre ale Uniunii Europene afectati de pesta porcina…

- Deputatul PMP Catalin Cristache i-a cerut, miercuri, demisia lui Victor Ciorbea ca urmare a „lipsei de actiune dupa evenimentele de la mitingul Diasporei”, afirmand ca atitudinea pasiva a Avocatului Poporului este ”tangenta cu definitia comiterii infractiunii de abuz in serviciu”.

- Deputatul PMP Catalin Cristache i-a cerut, sambata, președintelui Klaus Iohannis sa convoace urgent CSAT pentru a se lamuri situatia si pentru a se vedea in ce forma au actionat institutiile statului pentru preintampinarea violentelor din 10 august, informeaza mediafax. ”Presedintele Klaus…

- Subiectul infrastructurii din judet, indeosebi cand vine vorba de drumuri, este unul sensibil. Si pentru a vedea cum si cat se misca lucrurile pentru aceste drumuri, l-am intrebat pe deputatul Ion Mocioalca daca sprijina demersurile conducerii judetului pentru a avea drumuri circulabile.…

- Deputatul PNL, Marilen Gabriel Pirtea, a acuzat, vineri, Ministerul Educatiei ca a semnat un contract ilegal in valoare de 25 de milioane de lei cu Editura Didactica si Pedagogica inainte ca CCR sa decida ca infiintarea acesteia este neconstitutionala. "Ministerul Educatiei a semnat deliberat un contract…

- Deputatul ALDE de Suceava, Ștefan Alexandru Baișanu, a declarat marți ca prin depunerea unui proiect legislativ in Camera Deputaților, a spus ”NU” vanzarii terenurilor agricole persoanelor care nu au cetațenie romana. In momentul de fața, a aratat Baișanu, in Romania, exista 13,3 milioane de hectare…

- Potrivit acestuia, Guvernul PSD a alocat anul trecut 17 milioane lei pentru construirea a doua crese în cartierul Grigorescu din Cluj-Napoca si alte doua în comunele Baciu si Gilau, ambele în valoare de 7,5 milioane lei, fonduri alocate prin Programul National de Dezvoltare Locala.…