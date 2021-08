Stiri pe aceeasi tema

- Fanii lui Catalin Crișan au luat la cunoștința cateva din detaliile picante legate de viața sa. Artistul a avut o legatura cu Oana Sirbu? Ce s-a intamplat intre ei și cum s-a dat de gol celebra vedeta? Ce s-a intamplat intre Catalin Crișan și Oana Sirbu? Catalin Crișan vine cu confesiuni incendiare!…

- Candidatul PNL pentru postul de primar in comuna Zabrani, viceprimarul Danut Codrean, a castigat alegerile locale partiale organizate duminica, conform rezultatelor finale. Presedintele Biroului de Circumscriptie Comunala 74 Zabrani, judecatorul Cosmin Branc, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca votul…

- Un barbat din Statele Unite, diagnosticat cu Alzheimer, a uitat mare parte din trecutul lui, chiar și faptul ca este casatorit. Totuși, americanul s-a indragostit din nou de soția lui și a ajuns s-o ceara in casatorie inca o data.

- Artistul Anton Kaindl a ajuns la București in anul 1921, la invitația familiei regale a Romaniei, respectiv, Regele Ferdinand și regina Maria. Aceasta din urma i-a remarcat lucrarile la Munchen și, cu siguranta, a fost cea care l‑a invitat in tara. Dupa sosirea in Romania, Kaindl a fost numit profesor…

- Inca din studenție Jador e indragostit de Georgiana Elisei, tanara pe care vrea sa o duca la altar, dar de-a lungul timpului el i-a greșit, insa mereu e loc pentru impacare. Cei doi au fost surprinși ieri impreuna, iar cantarețul face orice pentru a-i recaștiga increderea.

- Oana Sirbu a implini pe 13 mai 2021 varsta de 53 de ani. Echipa emisiunii Vorbește Lumea i-a urat „La mulți ani!”, cu aceasta ocazie actrița povestind ce a primit in dar de la fiul ei, Alex, dar și cum iși va petrecere aniversarea. Oana Sirbu a implini 53 de ani! Cum s-a sarbatorit actrița „A apucat…

- Mihai Bendeac a facut o declarație neașteptata in cadrul ediției trecute de la “iUmor”, cand pe scena și-a facut apariția Andreea Raicu, care i-a luat la roast pe jurați. “(…) Mihai, aș vrea sa iți fac un compliment. Totuși, ești un barbat foarte interesant, foarte, foarte interesant. Ma rog, nu pentru…