- Rapid și Sepsi au remizat, scor 0-0, in primul duel tare al ediției 2023/2024 din SuperLiga. Liviu Ciobotariu, antrenorul covasnenilor, a recunoscut cu mult fair-play superioritatea adversarilor. VIDEO. Liviu Ciobotariu, mulțumit cu remiza din Giulești „Un punct important caștigat in deplasare. Rapid…

- Rapid a remizat cu Sepsi, scor 0-0, in prima runda a noului sezon de Superliga. Marius Ștefanescu (24 de ani), extrema covasnenilor, s-a aratat deranjat de maniera de arbitraj din Giulești. In minutul 65, Marius Ștefanescu a marcat un gol, la capatul unei faze superbe. Chemat la marginea terenului,…

- Cristiano Bergodi e antrenorul in care Rapid și-a pus increderea ca poate aduce titlul și Cupa in Giulești # Tehnicianul in varsta de 58 de ani are o cariera oscilanta. Fara realizari notabile in Italia și nici in cupele europene, Bergodi activeaza din 2005 in Romania, cu pauze, și n-a reușit cu adevarat…

- Proaspat imprumutat de Rapid, Catalin Cirjan (20 de ani) a fost prezent la sarbatoarea centenarului și a ramas profund impresionat de spectacolul din Giulești. Comanda online AICI aceasta revista excepționala: „100 de motive sa iubești Rapidul” » 156 de pagini PREMIUM intr-un album istoric Mijlocașul…

- Mihai Stoica este impresionat de Catalin Cirjan. Managerul general de la FCSB a vorbit despre tanarul mijlocaș care s-ar fi ințeles cu oficialii celor de la Rapid, marea rivala a vicecampioanei. Catalin Cirjan ar urma sa ajunga in Giulești sub forma de imprumut, de la Arsenal, formația la care este…

- Imediat dupa remiza Rapid - Sepsi 1-1, Adrian Mutu a vorbit despre doua dintre temele de actualitate din Giulești: probabilitatea de reușita a transferurilor sonore anunțate in exclusivitate de GSP.ro, dar și „sagețile” venite dinspre MM Stoica și FCSB pentru maniera in care alb-vișiniii s-au prezentat…

- Rapid se intoarce in fața propriilor suporteri, dupa rușinea abisala din etapa trecuta cu Farul, 2-7. Meciul cu Sepsi e programat de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi, Orange și Prima Sport. Rapid pastreaza șanse bune la locul 4, poziție care poate duce in Conference League,…

- Finantatorul formatiei Universitatea Craiova , Mihai Rotaru, nu a pus la zid arbitrajul romanesc, asa cum au facut-o mai multi omologi ai sai din Superliga. Conducatorul Stiintei continua sa dea credit arbitrilor romani, chiar daca greselile grave s-au inmultit. Mihai Rotaru nu crede ca brigada desemnata…